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Анисимов Абрам Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Анисимов Абрам Антонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
269-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1903
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Жуков Федор Захаров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Душечкина Параскева Константинова, крестьянская дочь девица (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Анисимова Федор Антонов, крестьянин (д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Жуков Федор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Анисимов Абрам Антонов, крестьянин (д. Андреевка, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дорхов Федор Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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