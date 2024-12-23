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Чухнакова Анна Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнакова Анна Васильева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
268-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1903
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Сапожников Феодор Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чухнакова Анна Васильева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Апухтин Никита , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ульянов Димитрий Макаров, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Зудин Андрей , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Степаничев Иван , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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