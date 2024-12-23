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Воронкин Даниил

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воронкин Даниил
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
267-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1903
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Баранов Василий Емельянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кирьянова Наталья Иванова, крестьянка (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Артемий Филиппов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Червяков , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воронкин Даниил , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Михайлов Андрей , крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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