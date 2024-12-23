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Михайлов Андрей

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Михайлов Андрей
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
267-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1903
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Баранов Василий Емельянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кирьянова Наталья Иванова, крестьянка (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Артемий Филиппов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Червяков , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воронкин Даниил , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Михайлов Андрей , крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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