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Бобков Филип

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Филип
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
266-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
19.08.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
19.08.1903
Священнослужители
Приходской священник Иоанн Зерцалов, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Прасолов Иродеон Егоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чинзева Матрона Кирилова, крестьянка вдова (д. Желтиково, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Филип , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Королев Михаил Егоров, крестьянин (д. Желтиково, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Федор , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Куликов Василий Никитин, крестьянин (д. Рублено, Одоевский у., Тульская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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