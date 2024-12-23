Гагин Абрам Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагин Абрам Никитин

Гагин Абрам Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гагин Абрам Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
263-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.04.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Любень, Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
14.04.1903
Священнослужители
Приходской священник Иоанн Зерцалов, Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Воробьев Семен Васильев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Коврижкина Анна Никитина, крестьянка вдова (с-цо Гурьево, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Андрей Степанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кострюков Андрей , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Сергий , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гагин Абрам Никитин, крестьянин (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.