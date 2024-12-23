Коврижкина Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижкина Анна Никитина

Коврижкина Анна Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Коврижкина Анна Никитина
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
263-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.04.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка вдова
Нас. Пункт приписки
с-цо Гурьево, Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
14.04.1903
Возраст (лет)
45
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Приходской священник Иоанн Зерцалов, Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Воробьев Семен Васильев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Коврижкина Анна Никитина, крестьянка вдова (с-цо Гурьево, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Андрей Степанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кострюков Андрей , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Сергий , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гагин Абрам Никитин, крестьянин (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.