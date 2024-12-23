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Болаболкин Захар Савельев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Болаболкин Захар Савельев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
262-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.04.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
14.04.1903
Священнослужители
Приходской священник Иоанн Зерцалов, Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Болаболкин Матфей Савельев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Серегина Наталья Тимофеева, крестьянка вдова (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Болаболкин Захар Савельев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Болаболкин Яков Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Федор , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кострюков Андрей , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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