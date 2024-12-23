Немов Филипп Парфениев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемов Филипп Парфениев

Немов Филипп Парфениев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Немов Филипп Парфениев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
261-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
14.04.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
14.04.1903
Священнослужители
Приходской священник Иоанн Зерцалов, Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Прасолов Емелиан Евфимиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Соболева Анна Стефанова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Иван , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Иродеон , крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Семен "какой-то?", крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Немов Филипп Парфениев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.