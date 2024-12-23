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Аксютин Емелиан Феофанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Аксютин Емелиан Феофанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
260-б
Роль персоны
Жених
Дата события
05.02.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.02.1903
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходской священник Иоанн Зерцалов, Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Аксютин Емелиан Феофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Волкова Матрона Зиновьева, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аксютин Матвей Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Адриан Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Аксютин Конон Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Фомин Тихон Ефимов, крестьянин (д. Муратовка, Никольская вол., Перемышльский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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