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Свиридов Василий Абрамов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Свиридов Василий Абрамов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
258-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1902
Священнослужители
Священник села Дмитриевского (Погоста же) Павел Чижов, На должности Псаломщика Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Абрамов Михаил Ульянов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Никитина Мария Андреева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Орешкин Василий Васильев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Хряпин Мирон Иванов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Абрамов Прокопий Александров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Свиридов Василий Абрамов, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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