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Дорхова Александра Матфеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дорхова Александра Матфеева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
256-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
04.11.1902
Возраст (лет)
16
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник села Князь-Михайлово Николай Крылов, Диакон Алексей Ростиславов, На должности Псаломщика Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Кривцов Игнатий Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дорхова Александра Матфеева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Семкин Григорий Даниилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Семкин Иван Даниилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лукьянов Иван Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Николай Степанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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