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Аксютин Матфей Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Аксютин Матфей Егоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
254-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1902
Священнослужители
Священник села Князь-Михайлово Николай Крылов, Диакон Алексей Ростиславов, На должности Псаломщика Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Степаничев Иаков Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Гаврикова Мария Семенова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аксютин Матфей Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Царьков Максим Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сапожников Феодор Степанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Старостин Михаил Егоров, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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