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Жучков Георгий Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Жучков Георгий Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
253-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1902
Священнослужители
Священник села Князь-Михайлово Николай Крылов, Диакон Алексей Ростиславов, На должности Псаломщика Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Церковников Петр Пантелеймонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Горюнова Татиана Илларионова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Феодор Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Церковников Григорий Пантелеймонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жучков Георгий Иванов, крестьянин (д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маслов Симеон Кирилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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