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Душечкина Параскева Иерофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Душечкина Параскева Иерофеевна
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
252-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1902
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник села Князь-Михайлово Николай Крылов, Диакон Алексей Ростиславов, На должности Псаломщика Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Дремин Михаил Сергиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Душечкина Параскева Иерофеевна, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Николай Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Сильвестр Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Абрамов Афанасий Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Феодор Гордиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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