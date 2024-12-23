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Андрей Герасимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Андрей Герасимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
250-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
24.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Гарасин (Старостин, Горюнов) Иаков Григорьев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Денисова Наталья Арсентьева, крестьянка (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горюнов Федор Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Куненков Федор Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Андрей Герасимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Семен Васильев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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