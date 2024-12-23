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Лукьянов Феодор Феодоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лукьянов Феодор Феодоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
248-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.02.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.02.1902
Возраст (лет)
36
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Лукьянов Феодор Феодоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Никишина Анастасия Никитина, крестьянка (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Евфимий Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Декин Семен Егоров, крестьянин (д. Суворовой, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гуляев Илья Архипов, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Серегин Евфимий Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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