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Котков Ананий Феодоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Котков Ананий Феодоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
246-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
30.01.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.01.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Ульянов Петр Андреев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Баклинова Евгения Иванова, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Соболева Владимир Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютина Феодор Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Феодор Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Котков Ананий Феодоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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