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Баклинова Евгения Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баклинова Евгения Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
246-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
30.01.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.01.1902
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Ульянов Петр Андреев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Баклинова Евгения Иванова, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Соболева Владимир Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютина Феодор Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Феодор Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Котков Ананий Феодоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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