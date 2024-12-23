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Шорников Максим Ефимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Шорников Максим Ефимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
245-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.01.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
16.01.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Максимов Андрей Афанасиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Шорникова Дария Евфимиева, крестьянка (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Прохор Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Королев Георгий Иосифов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киреев Евфимий Архипов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Шорников Максим Ефимов, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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