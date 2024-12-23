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Колчугин Иван Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Колчугин Иван Степанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
241-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Соболев (Маркин) Петр Митрофанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Лукьянова Ксения Корнилиева, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Колчугин Иван Степанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Адриан Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Колчугин Димитрий Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Щербаков Яков Корнеев, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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