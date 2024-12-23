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Жаркова Анастасия Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Жаркова Анастасия Семенова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
240-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.11.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1900
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Семкин Федор Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Жаркова Анастасия Семенова, крестьянская дочь (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ермаков Косма Климентов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Семкин Иван Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Савушкин Спиридон Константинов, крестьянин (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Семкин Капр Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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