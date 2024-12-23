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Пророков Александр Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Пророков Александр Федоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
236-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
01.11.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Сапожников Иван Феофилактов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Климова Васса Хрисанфова, солдатская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Седов Терентий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Третьяков Филипп Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Абрамов Павел Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Пророков Александр Федоров, крестьянин (д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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