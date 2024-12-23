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Тютин Федор Леонтиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютин Федор Леонтиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
235-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Котков Григорий Тимофеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Симонова Евфимия Димитриева, крестьянская дочь (д. Митинка, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Харитон Стефанов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Коткова Адриан Ананиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трошин Даниил Филипов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тютин Федор Леонтиев, солдат-крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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