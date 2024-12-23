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Куненков Федор Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Куненков Федор Степанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
231-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
23.10.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
23.10.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов с разрешения Преосвященного Макария Еп. Калужского и Боровского
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Мефодин Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Козлова Анастасия Емелианова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Антон Исидоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Сергий Исидоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Куненков Федор Степанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Мефодин Прокопий Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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