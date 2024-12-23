Козлова Анастасия Емелианова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Козлова Анастасия Емелианова
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 231-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 23.10.1900
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 23.10.1900
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов с разрешения Преосвященного Макария Еп. Калужского и Боровского
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Мефодин Евфимий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Козлова Анастасия Емелианова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Антон Исидоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Мефодин Сергий Исидоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Куненков Федор Степанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Мефодин Прокопий Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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