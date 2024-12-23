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Козлов Александр Данилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Александр Данилов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
230-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.09.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
18.09.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Балаболкин (Трошин) Захар Савельев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Козлова Евдокия Даниилова, крестьянская дочь (д. Новосельск, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тетеркин Григорий Пахомов, солдат-крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Иоаким Сергиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Александр Данилов, крестьянин (д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Федин Петр Потапов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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