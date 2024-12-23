Козлова Евдокия Даниилова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Козлова Евдокия Даниилова
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 230-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 18.09.1900
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянская дочь
- Нас. Пункт приписки
- д. Новосельск, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 18.09.1900
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Балаболкин (Трошин) Захар Савельев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Козлова Евдокия Даниилова, крестьянская дочь (д. Новосельск, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тетеркин Григорий Пахомов, солдат-крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Иоаким Сергиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Александр Данилов, крестьянин (д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Федин Петр Потапов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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