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Григорий Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Григорий Тимофеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
228-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.05.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
29.05.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов с разрешения Преосвященного Макария Еп. Калужского и Боровского
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Халимонов Гавриил Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Коткова Анна Ананиева, крестьянская дочь (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Капустников Иван Тимофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Тимофей Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Григорий Тимофеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Макар Ксенофонтов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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