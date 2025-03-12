Косов Михаил Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосов Михаил Филиппов

Косов Михаил Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косов Михаил Филиппов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
227-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.05.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.05.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Косов Сергий Филиппов, крестьянский сын (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Московцева Агрипина Фаддеева, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косов Михаил Филиппов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Червяков Прокофий Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Николай Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Косов Ипполит Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.