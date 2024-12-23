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Волков Феофилакт Иларионов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волков Феофилакт Иларионов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
226-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Ивушкин (Федин) Петр Тимофеев, крестьянский сын (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Халиманова Агрипина Андреева, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Евтихий Яковлев, крестьянин солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Иван Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Феофилакт Иларионов, солдат-крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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