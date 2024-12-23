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Серегин Иван Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегин Иван Семенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
226-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Ивушкин (Федин) Петр Тимофеев, крестьянский сын (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Халиманова Агрипина Андреева, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Евтихий Яковлев, крестьянин солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Иван Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Феофилакт Иларионов, солдат-крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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