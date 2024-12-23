Шишков Александр Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Шишков Александр Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 225-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 04.02.1900
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- Калужский мещанин
- Нас. Пункт приписки
- г. Калуга, Калужская губ.
- Дата брака
- 04.02.1900
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Вислоцкий Владимир Самуилович, бывший преподаватель Московской четвертой гимназии по выслуге 30 лет по прошению уволившийся со службы
Невеста - Гуляева Параскева Гаврилова, дочь заводского мастерового-крестьянина
Свидетель жениха - Соколов Василий Иванов, заштатный псаломщик Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Шишков Александр Васильев, Калужский мещанин
Свидетель невесты - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Лагутин Консттантин Власов, крестьянин (с. Глубокое, Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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