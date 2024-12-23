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Шишков Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Шишков Александр Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
225-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Калужский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Калуга, Калужская губ.
Дата брака
04.02.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Вислоцкий Владимир Самуилович, бывший преподаватель Московской четвертой гимназии по выслуге 30 лет по прошению уволившийся со службы
Невеста - Гуляева Параскева Гаврилова, дочь заводского мастерового-крестьянина
Свидетель жениха - Соколов Василий Иванов, заштатный псаломщик Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Шишков Александр Васильев, Калужский мещанин
Свидетель невесты - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Лагутин Консттантин Власов, крестьянин (с. Глубокое, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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