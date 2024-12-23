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Гуляева Параскева Гаврилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляева Параскева Гаврилова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
225-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
04.02.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
дочь заводского мастерового-крестьянина
Дата брака
04.02.1900
Возраст (лет)
45
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Вислоцкий Владимир Самуилович, бывший преподаватель Московской четвертой гимназии по выслуге 30 лет по прошению уволившийся со службы
Невеста - Гуляева Параскева Гаврилова, дочь заводского мастерового-крестьянина
Свидетель жениха - Соколов Василий Иванов, заштатный псаломщик Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Шишков Александр Васильев, Калужский мещанин
Свидетель невесты - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Лагутин Консттантин Власов, крестьянин (с. Глубокое, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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