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Якушин Евтихий Сергев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Якушин Евтихий Сергев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
224-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
26.01.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Якушин Петр Иоакимов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Балаболкина Ирина Никанорова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Зиновий Филимонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Евтихий Сергев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Балаболкин Захар Савельев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Якушин Даниил Сергиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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