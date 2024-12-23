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Ульянов Димитрий Макаров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ульянов Димитрий Макаров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
220-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.11.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ново-Николаева, Рузский у., Московская губ.
Дата брака
12.11.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 27
Жених - Горюнов Филипп Семенов, запасной рядовой 10го пехотного новоингерманландского полка 9й роты
Невеста - Андреева Агафья Семенова, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горюнов Григорий Герасимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Поликарпов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Горюнов Григорий Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ульянов Димитрий Макаров, крестьянин (д. Ново-Николаева, Рузский у., Московская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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