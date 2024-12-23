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Горюнов Григорий Герасимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Горюнов Григорий Герасимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
220-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.11.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.11.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 27
Жених - Горюнов Филипп Семенов, запасной рядовой 10го пехотного новоингерманландского полка 9й роты
Невеста - Андреева Агафья Семенова, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Горюнов Григорий Герасимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Поликарпов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Горюнов Григорий Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ульянов Димитрий Макаров, крестьянин (д. Ново-Николаева, Рузский у., Московская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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