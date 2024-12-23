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Никитина Фекла Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никитина Фекла Андреева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
219-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.11.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1899
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 26
Жених - Кисилев Иван Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Никитина Фекла Андреева, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Прокопий Александров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Стефан Егоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Яков Андреев, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Епифанов Аким Лаврентиев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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