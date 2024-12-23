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Мефодина Анастасия Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Мефодина Анастасия Павлова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
218-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.11.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1899
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Козлов Софроний Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мефодина Анастасия Павлова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Стефан Прокофьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Савельев, крестьянин солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Мефодин Прокофий Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Мефодин Харитон Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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