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Косарев Игнатий Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарев Игнатий Стефанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
217-б
Роль персоны
Жених
Дата события
03.11.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.11.1899
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 24
Жених - Косарев Игнатий Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Денисова Пелагия Макарова, крестьянская дочь (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Апухтина Никита Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косарев Федор Данилов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Борисов Михаил Борисов, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трошин Максим Гуриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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