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Соболева Арефа Евсигнеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Соболева Арефа Евсигнеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
216-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
01.11.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 23
Жених - Соболев Никита Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Халимонова Ксения Миронова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аксютин Феофан Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Соболева Арефа Евсигнеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бахмутов Кирилл Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Трифиллий Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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