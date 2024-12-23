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Лукьянов Владимир Федоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лукьянов Владимир Федоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
214-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Серегин Евфимий Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Лукьянова Варвара Феодорова, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Данилушкин Нет Иванов, крестьянин (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Коновалов Антон Нефедов, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Лукьянов Владимир Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Иван Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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