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Коновалов Антон Нефедов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Коновалов Антон Нефедов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
214-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
31.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 21
Жених - Серегин Евфимий Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Лукьянова Варвара Феодорова, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Данилушкин Нет Иванов, крестьянин (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Коновалов Антон Нефедов, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Лукьянов Владимир Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Иван Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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