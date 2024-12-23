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Трошин Никита Александров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трошин Никита Александров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
212-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин солдат
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Трошин Иван Игнатов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чухнакова Матрона Васильева, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Сергей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Трошин Никита Александров, крестьянин солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Максимов Тихон Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Алексей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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