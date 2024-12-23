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Церковников Евдоким Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Евдоким Григорьев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
210-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
31.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
31.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Григорий Пантелеймонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Маслова Александра Кирилова, крестьянская дочь (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Душечкин Ерофей Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Церковников Евдоким Григорьев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Аниконов Егор Кирилов, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Аниконов Семен Кирилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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