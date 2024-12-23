Сизов Василий Валексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизов Василий Валексеев

Сизов Василий Валексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сизов Василий Валексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
209-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Касьяново, Козельский у., Калужская губ.
Дата брака
29.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Килейников Михаил Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Меренкова Ольга Космина, крестьянская дочь ( Стрелецкая слобода, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Акинфиев Василий Гаврилов, Калужский мещанин
Свидетель жениха - Евстигнеев Иван Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гуляев К , Лихвинский мещанин
Свидетель невесты - Сизов Василий Валексеев, крестьянин (с. Касьяново, Козельский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.