Давыдов Иван Евтихиев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Давыдов Иван Евтихиев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 207-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 18.10.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 18.10.1899
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский, Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт браков: 14
Жених - Давыдов Иван Евтихиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мелихова Марина Симонова, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Пушкарев Иван Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бубнев Стефан Никифоров, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Евтихий Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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