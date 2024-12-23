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Косарев Михаил Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарев Михаил Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
206-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.10.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.10.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Щепочкин Петр Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Косарева Анна Алексеева, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Феофилакт Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Андрей Андреев, крестьянин солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Иван Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Косарев Михаил Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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