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Фомичев Феодор Диомидов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Фомичев Феодор Диомидов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
201-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.02.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
17.02.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Фомичев Иван Диомидов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чухнакова Гликерия Васильева, крестьянская дочь (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Михаил Филиппов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Фомичев Феодор Диомидов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Яков Филиппов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Третьяков Филипп Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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