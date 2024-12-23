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Михаил Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Михаил Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
199-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
17.02.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
17.02.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский, Диакон Алексей Ростиславов Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Булкин Иван Георгиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Агапова Татиана Степанова, крестьянская дочь (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Пушкарев Иван Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Михаил Гаврилов, крестьянин (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Булкин Лаврентий Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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